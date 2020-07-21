شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: بركات لاعب عظيم.. ولم أتدخل فى قرار إعتزاله دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، أن محمد بركات لاعب الفريق الأحمر السابق كان لاعبا عظيما بمعنى الكلمة وكان ينفذ التعليمات حرفيا وملتزم داخل وخارج الملعب، مشيرا إلى أنه ساعدنا كثيرا على تحقيق نتائج مميزة للغاية مع الفريق.

وقال جوزيه فى تصريحات تليفزيونية، إن بركات لاعب كبير وظهر بقوة مع الاسماعيلى لذا طلب ضمه للأهلى لتدعيم الفريق، مشيرا إلى أن بركات لم يأخذ رأيه فى مسألة الاعتزال الدولى مبكرا ولكن كان قراره الشخصى.

وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، إنه كان يتمنى أن يقدم لمنتخب مصر أضعاف ما قدمه حيث فاز معه ببطولة أمم افريقيا 2006 بينما لم يشارك فى بطولتىّ 2008 و2010، مشيرا إلى أن "ولاد الحلال" نجحوا فى الوقيعة بينه وبين حسن شحاتة مدرب المنتخب الوطنى حينئذ حيث قالوا له أن بركات يتهرب من المنتخب ويجيد مع الأهلى فى مركز الظهير الأيمن.

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وأوضح بركات فى تصريحات تليفزيونية، أنه لعب مع الأهلى فى مركز الظهير الأيمن وكان دائما سبب فوز الأهلى فى هذه الفترة، وهو ما رسخ عند حسن شحاتة فكرة أننى يتهرب من المنتخب لذا تم استبعاده، مرجعا عدم انضمامه للمنتخب إلى أنه كان يرى أن هناك أكثر من لاعب يجيد فى نفس مركزه وهم الأحق باللعب فى هذا المركز.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى على استبعاد اللاعبين المحترفين من معسكر شهر أكتوبر المقبل، فى حالة تحديد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن هذا التوقف سيكون للمباريات الودية فقط وليس للمباريات الرسمية سواء فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 والمرجح إقامتها حتى الآن بقطر ، ولكن الأقرب حتى الآن أن الاتحاد الأفريقى سيخصص شهر أكتوبر لوديات للمنتخبات بعد التوقف الذى استمر لأكثر من 3 أشهر فى مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعلم ”الخليج 365” أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استقر على استبعاد اللاعبين المحترفين من التواجد مع المنتخب فى معسكر شهر أكتوبر فى حالة إقرار كاف بأن هذا المعسكر سيكون ودى ولا يتخلله مباريات رسمية، وفى حالة استمرار أزمة فيروس كورونا كما هى وعلى رأس هؤلاء سيكون محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومعظم المحترفين من العناصر الأساسية للمنتخب مثل محمود تريزيجيه المحترف بأستون فيلا وأحمد حجازى مدافع وست بروميتش وأحمد حسن كوكا مهاجم باوك اليوناني، وذلك بسبب إجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا والحجر الصحى لأى فرد يسافر من دولة لأخرى والتى تصل 15 يوما.