شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات كارتيرون ومرتضى منصور.. هل تراجع الزمالك عن قرار الانسحاب من الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موقف الزمالك في المشاركة بالدوري النصري يتغير رويدا رويدا، خاصة بعد العودة للتدريبات الجماعية، وظهور الفريق الأبيض بشكل مطمئن في ودية سموحة، في أولى استعداداته لعودة المنافسات الكروية سواء المحلية أو القارية، حيث باتت هناك مرونة في استكمال الدوري، على عكس ما كان عليه الحالي من قبل.

وكان الزمالك يصر على رفض استكمال الدوري ويطالب بالغاء الموسم الحالي، والتحضير لانطق موسم جديد، قبل أن يتغير موقفه رغم عدم صدور قرار رسمي بشأن المشاركة في الدوري من عدمه، وفقا للتصريحات الصادرة عن مسئوليه سواء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني.

وخاض الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته بمقر اقامته بمعسكر برج العرب ضمن استعدادات القلعة البيضاء لاستئناف النشاط الكروي ومباريات دوري أبطال أفريقيا.

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شهد المران في البداية قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعقد جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها عن تفاصيل مباراة سموحة الودية التي حقق فيها الفريق بخمسة أهداف لهدف في أولى المباريات الودية للفريق في إطار الاستعدادات لدوري أبطال أفريقيا.

وأشاد كارتيرون بأداء اللاعبين وطالبهم بالتركيز في التدريبات خصوصا أنه مازال هناك عمل شاق يجب على اللاعبين تنفيذه خلال المرحلة المقبلة قبل عودة النشاط بشكل رسمي.

كما تحدث كارتيرون عن أهمية معالجة بعض الاخطاء التي حدثت في لقاء سموحة لتجنبها في المباريات المقبلة سواء ودية او رسمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وبيراميدز وديا يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي بملعب إستاد الجيش ببرج العرب في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.