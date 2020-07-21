شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "أخذت سكرين شوت لكل من أهاننى وهاخد حقى بالقانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى عماد متعب لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى الأسبق، ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى النزلاء فى أحد فنادق الغردقة، بعدما انتشر "بوست" على منصة التواصل الاجتماعى، يزعم قيام زوجته، ووالدتها، بالتعامل بعنصرية شديدة مع إحدى خادمات النزلاء فى الفندق، مؤكداً أن زوجته طالبت بارتداء الخادمة الزي الخاص بنزول البحر وفقاً لشروط الفندق وللحفاظ علي صحة الجميع .

وقال متعب في تصريحات لبرنامج اون تايم علي قناة تايم سبورت ، "تعرض أنا وزوجتي لاهانات وشتائم وتنمر من رواد السوشيال ميديا بعد ما كتبته السيدة التي حدثت معها الواقعة وتم تصديقها وكأننا شياطين".

وشدد عماد متعب أنه يتخذ حالياً كافة الإجراءات القانونية ضد هذه السيدة وكل ما تنمر واساء له ولزوجته، مؤكداً أنه حصل علي "سكرين شوت" لكل من أساء له لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده ، مضيفاً أن احد الاشخاص تنمر عليه بقولة “انت من الشرقية يلا فلاح”.

وكانت حالة من الجدل أثارتها يارا نعوم، زوجة عماد متعب نجم الأهلي السابق، بعد اتهامات بالعنصرية والتنمر، لرفضها نزول مربية أطفال إلى حمام السباحة بأحد منتجعات الغردقة.

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