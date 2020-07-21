شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد جهود الغائبين عن ودية نادى مصر غدًا فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد إنبى جهود عددًا من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة فى ودية الفريق مع نادى مصر، وفى مقدمتهم الثنائى محمد شريف ومحمد بسيونى لاعبى الفريق البترولى الذى فضل حلمى طولان المدير الفنى للفريق، إراحتهم من ودية نادى مصر لشعورهم بإجهاد عضلى، حيث يخوض الفريق البترولى مجموعة من المباريات الودية فى الفترة الحالية استعدادا لمواجهة الأهلى، يوم 7 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز.

وفضل حلمى طولان، إراحة الثنائى بسيونى وشريف من مباراة نادى مصر إلى جانب محمد رزق وأحمد شكرى ومحمود غالى لاعبى الفريق، حتى لا تتفاقم الإصابات الخاصة بهم وسيعود غدا كلا من بسيونى وشريف ورزق، وذلك للمشاركة فى تدريبات الفريق البترولى الذى تعادل وديًا مع نادى مصر بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يلتقيا كل الفريقين فى دوية ثانية يوم 26 يوليو الجارى، فى معسكر نادى مصر المغلق المنقسم ما بين الإسماعيلية والقاهرة.

وأكد حلمى طولان إنه يتم تغريم كل لاعب فى إنبى يتضح أن وزنه زائد عن الطبيعى "كيلو جرام" مبلغ 2000 جنيه، من أجل الحفاظ على معدل لياقة الفريق، لافتًا إلى أن هذا النظام كان مطبقًا فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، قائلاً: "الانضباط عنوان إنبى، ونقوم بوزن اللاعبين بداية ونهاية كل أسبوع".

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.