اخبار الرياضه

الزمالك يشييد بقرار الكاف في مباريات دورى أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشييد بقرار الكاف في مباريات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل نادي الزمالك ، أن هناك ارتياح داخل الجهاز الفني للفريق بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بإقامة مباريات نصف النهائي من مباراتين ذهاب وعودة بدلاً من مباراة واحدة ، مشيراً إلي أن هذا القرار يحقق تكافيء الفرص للفرق الأربعة في دور النصف نهائي لدوري ابطال افريقيا .

 

وقال المصدر المسئول ، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور واثق في قدرة الفريق علي على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وأن الفريق يسير بشكل مميز في الوقت الحالي وخاصة بعد ما ظهر الفريق بشكل مميز في مباراة سموحة الودية الأخيرة والتي فاز فيها الفريق بخمس أهداف مقابل هدف في أول ظهور للفريق بعد ايقاف النشاط الرياضي بسبب .

 

Advertisements
تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وقال موقع "le 360" المغربى إن "كاف" قرر ألغاء القرار السابق القاضى بإجراء مباريات نصف نهائى دورى الأبطال بنظام "المباراة الفاصلة"، على أن تقام شهر سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب كما كان معمولاً به فى النسخ الماضية.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يشييد بقرار الكاف في مباريات دورى أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا