شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشييد بقرار الكاف في مباريات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل نادي الزمالك ، أن هناك ارتياح داخل الجهاز الفني للفريق بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بإقامة مباريات نصف النهائي من مباراتين ذهاب وعودة بدلاً من مباراة واحدة ، مشيراً إلي أن هذا القرار يحقق تكافيء الفرص للفرق الأربعة في دور النصف نهائي لدوري ابطال افريقيا .
وقال المصدر المسئول ، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور واثق في قدرة الفريق علي على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وأن الفريق يسير بشكل مميز في الوقت الحالي وخاصة بعد ما ظهر الفريق بشكل مميز في مباراة سموحة الودية الأخيرة والتي فاز فيها الفريق بخمس أهداف مقابل هدف في أول ظهور للفريق بعد ايقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد .
وقال موقع "le 360" المغربى إن "كاف" قرر ألغاء القرار السابق القاضى بإجراء مباريات نصف نهائى دورى الأبطال بنظام "المباراة الفاصلة"، على أن تقام شهر سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب كما كان معمولاً به فى النسخ الماضية.
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