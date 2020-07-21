شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر إجراء تعديلات لتطوير أرضية ملعب النادى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوى إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، إجراء عدد من التعديلات خلال الفترة المقبلة لتطوير أرضية ملعب النادى الأبيض، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة للوصول بأرضية ملعب تدريبات النادى لأفضل صورة بعد استئناف تدريبات الفريق فى معسكر مغلق حاليًا بمدينة برج العرب، وذلك منذ الخميس قبل الماضى، حيث تبحث إدارة الكرة عن كافة احتياجات الفريق لتلبيتها فى المرحلة المقبلة فى مختلف الأمور الخاصة بالفريق، وينتهى معسكر بمواجهة بيراميدز الودية يوم الخميس المقبل، وسيدخل الفريق معسكرًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، على أن يُحدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، موعده ومكان إقامته.

فيما وضع وضع الجهاز الطبى للزمالك، 3 إجراءات إلزامية للفريق خلال التدريبات التى يخوضها أبناء ميت عقبة فى معسكر برج العرب، على رأسها تغيير اللاعبين لملابس التدريب فى الملعب والخضوع للتعقيم قبل التوجه إلى غرف الإقامة داخل فندق الفريق، وعدم نزول اللاعبين إلى التمرين إلا بعد تعقيم كافة أدوات التدريب من قبل الجهاز الطبى قبل استخدامها من قبل اللاعبين، تطهير الأيدى بشكل دورى خلال المران من خلال المطهرات المتواجدة طوال التدريب وذلك للحفاظ على اللاعبين حال ملامسة أى سطح خارج أرضية الملعب التى يتم تعقيم كافة جوانبها قبل التدريب، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

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ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.