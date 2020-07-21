شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن جاهزية الزمالك لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراته الودية ضد سموحة، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5 / 1، قائلا: "لو عايزين تلعبوا الدوري معايا فريق كبير واطمأنت عليه".

وقال في فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي على قناة الزمالك: "لسه ولا صفقة من الجديدة دخلت والمفاجآت قادمة في الزمالك".

وحذر من لم يسدد الاشتراكات حتى أول أغسطس المقبل سيتم شطب عضويته وعليه التقدم بطلب لعضوية جديدة بقيمة 250 ألف جنيه.

على جانب آخر، قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن نظام الذهاب والإياب الذي أعاده الاتحاد الأفريقي بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يصب في مصلحة كرة القدم بشكل عام.

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وأوضح أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "من الرائع أن نشاهد مباراتين بين فريقين بحجم الزمالك والرجاء، وكنت أرى أن نظام المباراة الواحدة ظالمًا".

وواصل: "فرصة الزمالك ستكون جيدة بنظام الذهاب والإياب وسنكون سعداء بزيارة المغرب كبلد شقيق".

كما كشف أحمد مرتضى منصور عن أن الفريق الأبيض سيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم عقب استئناف البطولة.

وتمنى أحمد مرتضى منصور أن يكرر الزمالك الخماسية التي سجلها في مرمى سموحة ودياً خلال مبارياته الرسمية المقبلة مؤكدًا: "سعدت بنقل أول مباراة على الهواء على شاشة قناة الزمالك، وأتمنى أن تستفيد القناة من كوادر من نجوم النادي مثل أحمد حسام ميدو وأيمن يونس وحازم إمام".