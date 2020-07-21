شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحدد النصف الثانى من أغسطس لبطولة الحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو إقامة بطولة الجمهورية للأندية تحت وفوق 17 سنة خلال النصف الثانى من أغسطس المقبل، والمتعلقة بالحافز الرياضى، وجاء تحديد موعد البطولة بعد توجيهات وزارة الشباب والرياضة بإقامة البطولات الخاصة بالحافز الرياضى في موعد أقصاه 31 أغسطس، وأرسل الاتحاد خطابا الى الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية للبدء في الاستعداد لاستئناف النشاط مع الوضع في الاعتبار التدابير الاحترازية.
ويقوم الاتحاد في الفترة الحالية على إعداد الشروط الخاصة بإقامة البطولة، على أن يتم نشر الإجراءات الاحترازية ومخاطبة الاندية ومراكز الشباب بها، فور انتهاء اللجنة الطبية لمواجهة كورونا منها لاتباعها خلال التدريبات والمنافسات.
وقام الاتحاد بتشكيل لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، يترأس اللجنة حسن كمال طبيب الاتحاد، ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة الكورونا.
ومن المقرر أن يتلخص دور اللجنة الطبية بـ التايكوندو في مراعاة وتنفيذ التعليمات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط خلال شهر أغسطس المقبل بناء علي التعليمات الواردة من الجهات المختصة مع أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن وكشف الاتحاد عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.
وأوضح اتحاد التايكوندو بأنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن التدريب وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم و سلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .
كانت هذه تفاصيل خبر التايكوندو يحدد النصف الثانى من أغسطس لبطولة الحافز الرياضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.