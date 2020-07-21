شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى عن التعصب الكروى: جماهير مصر تحتاج لإفاقة..وعلى الجميع التحليى بالروح الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن من نعم الله على مصر وجود ناديين بحجم الزمالك والأهلي، بجماهيرهما العريضة.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أنا ضد التعصب الرياضي، فبغض النظر عن التنافس بين الزمالك والأهلي، هي في النهاية رياضة وعلى الجميع التحلي بالروح الرياضية".

وواصل تصريحاته،" نحن بلد عظيم، وفي النهاية مشجع الأهلي هو أخ للزملكاوي والعكس صحيح.. جماهير مصر بشكل عام تحتاج لإفاقة والبعد عن التعصب".

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من ناحية أخرى قال أحمد مرتضى منصور أن نظام الذهاب والاياب الذي أعاده الاتحاد الأفريقي بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يصب في مصلحة كرة القدم بشكل عام.

وأوضح أحمد مرتضى، "من الرائع أن نشاهد مباراتين بين فريقين بحجم الزمالك والرجاء، وكنت أرى أن نظام المباراة الواحدة ظالماً"، مؤكدا أن فرصة الزمالك ستكون جيدة بنظام الذهاب والاياب وسنكون سعداء بزيارة المغرب كبلد شقيق".