شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية بمران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بخوض تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق المسائي اليوم الدي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، حيث تعرض اللاعب لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية بالأمس وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز اللاعب في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي له.

وأدى الزمالك تدريبات استشفائية صباح اليوم، الإثنين، عقب المباراة الودية التى خاضها الفريق بالأمس أمام سموحة والتى نجح الزمالك فى النتيجة فيها لصالحه بخمسة أهداف لهدف فى المواجهة التى أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم فى حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

Advertisements

ويخوض الزمالك تدريباته اليومية المعتادة عقب المران الصباحى بمعسكر برج العرب فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، فى إطار استعداداته لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة استعدادا لعودة المنافسات الكروية.