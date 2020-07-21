طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية بمران الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بخوض تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق المسائي اليوم الدي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، حيث تعرض اللاعب لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية بالأمس وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة.
ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز اللاعب في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي له.
وأدى الزمالك تدريبات استشفائية صباح اليوم، الإثنين، عقب المباراة الودية التى خاضها الفريق بالأمس أمام سموحة والتى نجح الزمالك فى النتيجة فيها لصالحه بخمسة أهداف لهدف فى المواجهة التى أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم فى حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.
ويخوض الزمالك تدريباته اليومية المعتادة عقب المران الصباحى بمعسكر برج العرب فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، فى إطار استعداداته لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة استعدادا لعودة المنافسات الكروية.
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