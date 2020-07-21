أحمد عبدالغني يختار أفضل 3 مهاجمين في تاريخ مصر

أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن حسام حسن ومتعب وعمرو زكي هم الأفضل في تاريخ مصر.
وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد مهاجم قوي حالياعلى الساحة". وأكمل: "مصطفى محمد يملك القدرة على أن يكون الأفضل في مصر ولكن حاليا لا يوجد مهاجم بارز".
أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن قناعاته الشخصية دفعته ببدايةالتدريب في الدرجات الأدنى.
وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بدأت التدريب بالدرجات الأدنى لاكتساب الخبرات التدريبية، وليس شرطا أن تكون مدربا كبيرا مثلما كنت لاعبا مميزا".
وأكمل : "أعمل كمدير فني منذ 6 سنوات، وأرفض منصب الرجل الثاني في أي نادي بخلاف حرس الحدود".
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