أحمد عبدالغني يختار أفضل 3 مهاجمين في تاريخ مصر

أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن حسام حسن ومتعب وعمرو زكي هم الأفضل في تاريخ مصر.

وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد مهاجم قوي حاليا

على الساحة". وأكمل: "مصطفى محمد يملك القدرة على أن يكون الأفضل في مصر ولكن حاليا لا يوجد مهاجم بارز".

أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن قناعاته الشخصية دفعته ببداية

التدريب في الدرجات الأدنى.

وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بدأت التدريب بالدرجات الأدنى لاكتساب الخبرات التدريبية، وليس شرطا أن تكون مدربا كبيرا مثلما كنت لاعبا مميزا".

وأكمل : "أعمل كمدير فني منذ 6 سنوات، وأرفض منصب الرجل الثاني في أي نادي بخلاف حرس الحدود".