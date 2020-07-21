محمد بركات يختار أفضل تشكيل في تاريخ الكرة المصرية

اختار محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق ومدير المنتخب الوطني الحالي، أفضل تشكيل في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره. واختار بركات أفضل تشكيل لمنتخب مصر خلال استضافته في برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار الفضائية. أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار الفضائية. وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمى: ثابت البطل. خط الدفاع: إبراهيم حسن، إبراهيم يوسف، مصطفى يونس، ربيع ياسين. Advertisements خط الوسط: حمادة عبد اللطيف، شطة، حسن شحاتة، مختار مختار. خط الهجوم: محمود الخطيب، حسام حسن. وأرجع محمد بركات السبب وراء عدم اختياره محمد صلاح نجم ليفربول ضم التشكيل الأفضل من وجه نظره، لكونه اختار التشكيل من الأجيال السابقة دون اختيار لاعبين من جيله أو الجيل الذي يليه.

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