محمد بركات يكشف عن تلقيه عرضاً للعمل في الأهلي.. ويوضح سبب اعتذاره

كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، عن تلقيه عرضاً للعمل في النادي الأهلي في عهد محمود طاهر. وقال بركات خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " النادي الأهلي عرض عليّ العمل في لجنة التعاقدات، لكنني اعتذرت بسبب ارتباطي بعقد مع احدى القنوات الفضائية". القنوات الفضائية". وعن أزمة انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب، علق بركات قائلا " بالتأكيد المنتخب تضرر كثيرا بسبب استبعاد 7 لاعبين من نادي بيراميدز، لأن النادي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين تضاهي لاعبي الزمالك Advertisements والاهلي". والاهلي". وأضاف " يجب أن يعلم الجميع ، أن مصلحة المنتخب الوطني فوق أي شئ". وعن أزمة نادي القرن الافريقي المثارة مؤخرا بين ناددي الزمالك والاهلي، علق قائلا " أرى أن الزمالك من حقه البحث عن حقوقه في أزمة نادي القرن، حتى لو بعد 100 سنة، بشرط أن يكون بدون أي تعصب بين جماهير الزمالك والاهلي".

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