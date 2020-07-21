تامر عبدالحميد: رحلت عن الزمالك مرغوما.. ولو لي ظهر في النادي لم أغادر

كشف تامر عبالحميد نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، عن سبب رحيله عن القلعة البيضاء وقطاع الناشئين بها، موضحا أن رئيس القطاع هو السبب الرئيسي.

وقال تامر عبدالحميد في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " السنة الماضية تواجد مع الجهاز الفني مع خالد

جلال وعبالحميد بسيوني وأمير، ولم نحقق المطلوب منا ، فنزلت لقطاع الناشئين بالزمالك".

وأضاف: " اتخانقت مع رئيس قطاع الناشئين أيمن عبالعزيز، وقال لي أرحل عن النادي " أطلع بره" ، وأقول ذلك للناس للتوضيح أنا ماحدث لا

يليق بي".

وواصل : " حدث هذا أثناء أحد مباريات الناشئي بالزمالك مع المقاصة2004، وكنت أجلس علي المدرجات مع أولياء الأمور، ، وكان سيد حنفي هو مدرب الفريق، وأنا بطبعي عصبي أثناء متابعة مباريات الزمالك، فكنت أوجه سيد بعصبية، ولكن بعفوية، ولكن الموضوع أخذ أكثر من حجمه ، وأيمن عبد العزيزمدير القطاع، وجاء أيمن وقال لي أطلع بره، فرديت عليه ".