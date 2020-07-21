أكد محمد بركات نجم النادي الاهلي السابق ومدير المنتخب الوطني الحالي، أن أحمد حسن قائد المنتخب الوطني لم يأخذ حقه في مصر. وتوج أحمد حسن مع المنتخب الوطني بأربع بطولات لكأس الامم الإفريقية في أعوم 1998، 2006، 2008، 2010. الإفريقية في أعوم 1998، 2006، 2008، 2010. وقال بركات خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " أحمد حسن لم ينل حقه في مصر بعد كل ما قدمه للكرة المصرية". كل ما قدمه للكرة المصرية". وأضاف " أحمد حسن من اللاعبين الذين أخذوا حقهم خارج مصر أكثر من داخلها". يذكر أن محمد بركات لم يشارك سوى في تتويج مصر في بطولة أمم إفريقيا 2006، وتم استبعاده من المشاركة في بطولتي 2008، 2010.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بركات : أحمد حسن لم يأخذ حقه في مصر بالرغم من الإنجازات التي حققها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.