أحمد عبد الغني: انتمائي للزمالك لم يمنعني من الانضمام للأهلي

أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أنه اتفق على الانضمام للأهلي عام 2008.

وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اتفقت على الانضمام للأهلي 2008 عقب نهاية عقدي مع حرس الحدود ولكن الصفقة لم

تتم لأن الحرس كان بيحاول الحفاظ على القوام الأساسي".

وأكمل: "وجود أي لاعب في الأهلي والزمالك يضمن له التواجد في المنتخب بنسبة 50%".

وأتم: "انتمائي للزمالك لم يمنعني من الموافقة على الانضمام للأهلي في وقت سابق".

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كما أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن قناعاته الشخصية هو أن الزمالك بطل القرن الإفريقي.

وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك هو الأكثر حصولا للألقاب في القرن العشرين وقناعتي الشخصية أنه هو بطل القرن الأفريقي".

وأكمل: "لا أعترف بتصنيف الاتحاد الأفريقي لبطل القرن الأفريقي والزمالك الأحق باللقب".

