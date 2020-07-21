عادل عبدالرحمن: طريقة لعب أزارو لا تناسب فايلر

أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن المغربي وليد أزارو، لن يكون له مكان فى التشكيلة الأساسية للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.
وقال عبدالرحمن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر على الإطلاق، ولن يكونمتواجد فى التشكيلة، ومن وجهة نظري بأنه يجب الاستفادة الكاملة من اللاعبين المحترفين".
وأضاف: "إذا كان الأهلي لن يستفيد من اللاعب المحترف فيجب رحيله أفضل من جلوسه على دكة البدلاء".
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