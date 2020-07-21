نجم حرس الحدود السابق : سأصبح مدرب منتخب مصر يوما ما

أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أنه يحب الكرة الهجومية في إسلوبه التدريبي.

وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت

عبر قناة صدى البلد : "أعشق الكرة الهجومية، وأسهل شئ في كرة القدم هو الدفاع، لكن الأهم التوازن بين الإثنين، وأن يكون كل اللاعبين يمتلكون القدرة على استلام الكرات".

وأكمل : "سأكون مدربا لمنتخب مصر يوما ما".

وأتم: "دلوقتي كل المباريات بتتذاع، ومن السهل أن يعرفني الجميع ويتحدثوا عني مثلما حدث وانا لاعب في حرس الحدود".