نجم حرس الحدود السابق : سأصبح مدرب منتخب مصر يوما ما

أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أنه يحب الكرة الهجومية في إسلوبه التدريبي.
وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر قناة صدى البلد : "أعشق الكرة الهجومية، وأسهل شئ في كرة القدم هو الدفاع، لكن الأهم التوازن بين الإثنين، وأن يكون كل اللاعبين يمتلكون القدرة على استلام الكرات".
وأكمل : "سأكون مدربا لمنتخب مصر يوما ما".
وأتم: "دلوقتي كل المباريات بتتذاع، ومن السهل أن يعرفني الجميع ويتحدثوا عني مثلما حدث وانا لاعب في حرس الحدود".
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