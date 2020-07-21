شطة يكشف عن المتسبب في عدم إستضافة مصر لمباريات دوري الأبطال

كشف مصطفي عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإريقي كاف، عن المتسبب في عدم استضلفة مصر لمباريا بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور النصف النهائي والنهائي.

وقال شطة في مداخله هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " الموضوع من الأول واضح تمام، لماذل لم تعطي الفرصة لمصر، لاستضافة المباريات المتبقية

من البطولة، هذا السؤال يجب أن يسأله هاني أبوريدة عضو المكتب التفيذي بالكاف، لرئيس الاتحاد الإريقي أحمد أحمد"

وأضاف: " المغربي فوزي لقشجع ، أعطي استضافة الكونفدرالية لبلدة المغرب، ولديه فريقتين مغربيتين في تلك البطولة، و ونحن لدينا فريقين أيضا في البطولة لقشجع استخدم نفوذه

في الأمر، وأبوريدة لم يبذل الجهود الكافية لنستضيف دوري الأبطال"

وتابع: " مصر مرحبة باستضافة المباريات واتحادها مرحب، ووزارة الشباب لديها الاستعداد لذلك، ماهي الأسباب التي لم تعطنا الفرصة للعب باقي البطولة في مصر"

وواصل: " المغرب دائما ماتكسب في مثل تلك الأمور، لأان لجنة المسابقات بالكاف لاتريد لعب باقي البطولة في مصر، بسبب وجود شخصين بها لايريدون ذلك، من ضمنهم فوزي لقشجع، وخلاصة الموضوع نحنا لسنا أقوياء في الاتحاد الإفريقيمثل زمان"