أحمد مرتضى يطالب جماهير الزمالك والأهلي بنبذ التعصب الكروي

أبدى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن من نعم الله على مصر وجود ناديين بحجم الزمالك والأهلي، بجماهيرهما العريضة.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أنا ضد التعصب الرياضي، فبغض النظر عن التنافس بين الزمالك والأهلي، هي في النهاية رياضة وعلى الجميع التحلي بالروح الرياضية".

وواصل تصريحاته:" نحن بلد عظيم، وفي النهاية مشجع الأهلي هو أخ للزملكاوي والعكس صحيح".

وأنهى تصريحاته:" جماهير مصر بشكل عام تحتاج لإفاقة والبعد عن التعصب".

كما اكد احمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة ونشرها لبعض خصوم والده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مبحبش أفضح حد..وقلت للشخص الذي أحضر لي فيديوهات لخصوم مرتضى منصور ومنهم اعلامي شهير (اتكل على الله)".

وأردف أحمد مرتضى:" هذه حياة شخصية والله يستر العباد فكيف أن أقوم بفضحها ونشرها".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن مقطع الفيديو الذي انشتر لمرتضى منصور رئيس النادي "مفبرك" ولا أساس له من الصحة، وضمن حملة ممنهجة ضد مجلس الزمالك.