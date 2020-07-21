رياضة | باريس سان جيرمان يقطع الطريق على جوارديولا ويقدم عرضا لضم لاعب ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقطع الطريق على جوارديولا ويقدم عرضا لضم لاعب ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا على نظيره ميلان الإيطالي لضم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط وسط الفريق الفرنسي بالموسم الجديد.

وقالت صحيفة لاجازيتا الإيطالية أنه رغم ما عبر بيه المدرب الاسباني ‏بيب جورديولا المدير الفني لنادى مانسشتر سيتي الإنجليزي انه معجب كثيراً بلاعب اي سي ميلان إسماعيل بن ناصر ويريد إحضاره إلى مانشستر سيتي فوراً هذا الصيف إلا أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أظهر اهتمامه ورغبته فى ضم اللاعب هذا الصيف.

وأضاف الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على الميلان مبلغ قدره 50 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الجزائري هذا الصيف لكن هذا المبلغ يستطيع السيتي تقديمه أيضاً خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن بن ناصر الذي أنضم لصفوف نادى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قد تألق بقوة هذا الموسم فى بطولة الدوري الإيطالي وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية أبرزها مانسشتر سيتي الإنجليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي.