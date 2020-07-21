رياضة | بركات يكشف عن سبب اعتزاله مبكرا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بركات يكشف عن سبب اعتزاله مبكرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري الحالي ونجم الأهلي السابق، أنه اتخذ قرار اعتزال كرة القدم مبكرا، من أجل الحفاظ على اسمه.

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية مع أحمد حسام ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس"، إلى أنه حين قام باتخاذ قرار الاعتزال تسائل الجميع عن السبب، خاصة في ظل تأديته بشكل جيد في الملعب ويسجل أهداف.

وتابع، "عادة ما كنت أشغل بالي كثيرا في الملعب بتلك الفترة وشعرت أنني أقف كثيرا، كنت أخذ سبرنت بالكرة، واستغرق وقت أكبر لرجوعي مرة أخري، وإعتزلت مبكراً للحفاظ علي إسمي".

جدير بالذكر أن محمد بركات لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، كان اعتزل في عام 2013.