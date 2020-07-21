رياضة | تفاصيل اجتماع ميسي مع كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع ميسي مع كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الإسباني عقد اجتماعًا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني وذلك عقب خسارة لقب الدوري هذا الموسم بعد الهزيمة على يد أوساسونا بهدفين مقابل هدف.

وأفادت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية أن ميسي عقد جلسة مع سيتين بمفردهما بعد تعثر برشلونة أمام أوساسونا، حيث اجتمع الاثنان بناءً على طلب المدير الفني الإسباني واستمر الاجتماع أكثر من نصف ساعة وطرح كل واحد وجهة نظره للآخر.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن كيكي سيتين عقد مع جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة يوم الجمعة اجتماع خاص ودار الحديث بشكل خاص حول مزاج الفريق وأن سيتين يشعر بخيبة أمل من بعض الأشخاص الذين يعملون حول الفريق ولكن ليس من اللاعبين أو مجلس الإدارة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ميسي اجتمع مع اللاعبين بعد المباراة ضد أوساسونا واتفقوا على أن صورة الفريق بحاجة إلى التحسن من أجل إنهاء الموسم بشكل جيد.