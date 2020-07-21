رياضة | تشكيل بركات للأفضل.. استبعاد صلاح وضم التؤام والخطيب في الهجوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل بركات للأفضل.. استبعاد صلاح وضم التؤام والخطيب في الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل محمد بركات مدير منتخب مصر الأول حاليا، ونجم الأهلي سابقا، ضيفا على أحمد حسام ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار.

واختار بركات التشكيل الأفضل في الكرة المصرية من وجهة نظره، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ثابت البطل

خط الدفاع: إبراهيم حسن، مصطفى يونس، إبراهيم يوسف، ربيع ياسين

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خط الوسط: حمادة عبد اللطيف، شطة، حسن شحاتة، مختار مختار

خط الهجوم: محمود الخطيب، حسام حسن

وأشار بركات إلى أنه تعمد عدم اختيار صلاح ضمن التشكيل الأفضل، لأنه اختار التشكيل من خارج جيله والجيل التالي له، موضحا أن نجم ليفربول يمثل قوة كبيرة جدا لمنتخب مصر، واضافة قوية للكرة المصرية عبر تاريخها.

كما أكد بركات في نهاية حديثه، أن أفضل لاعب أجنبي لعب بجواره هو باتيستوتا.