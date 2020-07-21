رياضة | تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح محمد بركات مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ونجم النادي الأهلي السابق أن مطالبات نادي الزمالك بلقب نادي القرن مشروعة جدا.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية لبرنامج"اوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على قناة النهار، "من حق الزمالك أن يفتش على حقه في مسألة لقب نادي القرن بعد 20 سنة، حتى ولو بعد 100 سنة، طالما أنه يرى أن هذا حقه".

وتابع نجم الأهلي السابق، "من حق الزمالك أن يطالب باللقب، ولكن أهم ما في الموضوع أن يحدث من غير تعصب ودون التعرض للأهلي بكل احترام".

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد حصد لقب نادي القرن في عام 2000، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف".