رياضة | جوارديولا يتحدث عن بيلسا ويؤكد: سأجري تغييرات فى التشكيل أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن بيلسا ويؤكد: سأجري تغييرات فى التشكيل أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي عن صعود فريق ليدز يونايتد للبريميرليج بجانب مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا : "تهانينا ليس فقط لبيلسا بل لكل ليدز يونايتد، هذا فريق تاريخي، بعد 16 عامًا يعودون وسيكون من الرائع اللعب أمامهم على ملعبهم".

وتابع : "قدموا عمل مذهل، لم يكن الأمر سهلًا من الناحية الذهنية بعد عدم الصعود الموسم الماضي، ولكنهم نجحوا في المهمة بعد عام واحد، وهذا يظهر ثبات المستوى الذي يتمتعون به، تهانينا بشدة لهم".

وعن إعجابه ببيلسا، قال: "لم أكن لاعبًا تحت قيادته وبالتالي من الصعب التحدث عنه، ولكني أعرف بأنه كان مرجعًا لآلاف الذين لعبوا تحت قيادته، كان لدي الحظ بالتحدث معه".

وأكمل "هو مدرب رائع يقدم منتجا مذهلا دائمًا، لا يمكن لأحد تقليده وهذا ما يجعله خاصًا".

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وأضاف: "من وجهة نظري لكرة القدم الإنجليزية، سيكون من المذهل تواجده في البريميرلج، نعم الألقاب تساعدك على إيجاد المزيد من الوظائف، ولكن في نهاية حياتك، عندما تتذكر شيئا لا يكون الألقاب التي فزت بها، بل تتذكر ذكرياتك مع الفرق واللاعبين الذين عملت معهم، أملك ذكريات كلاعب مما تعلمته من المدربين".

وعن استعداده لمواجهة واتفورد: "الأمر أصبح أسهل، لا أحتاج لمشاهدة أي مباراة لواتفورد، لأننا لا نعرف كيف سيلعبون، على اللاعبين اكتشاف ذلك بأنفسهم، ربما نجد بعض الأفكار بشأن ما فعلوه مع الفريق الثاني، ولكن لا أعرف ماذا سيفعلون غدًا".

وعن إقالة مدرب واتفورد: "ليس من السهل علي التحدث عن ذلك، أحترم القرار، كل ما يمكن قوله إنه قبل التوقف قدم نايجل (بيرسون) عملًا مذهلًا بالنظر إلى عدد النقاط التي حصدها، ولكن لا أعرف ما حدث بعد ذلك، أحترم قرار النادي، وأتمنى الأفضل لنايجل، هو مدرب يملك الخبرة في إنجلترا".

وعن التشكيل ، قال :" سنجري بعض التغييرات، بعض اللاعبين الذين تواجدوا في نصف النهائي (كأس الاتحاد الإنجليزي) سيشاركون، سأحاول إشراك الجميع في المباراتين المقبلتين، سنرى".

وعن استعداد فريقه مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ، قال : "لا مجال للراحة، سنحظي بيومين بعد مباراة واتفورد وبعد مباراة نورويتش سيكون أمامنا أسبوعين من الحصص التدريبية".