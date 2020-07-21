انت الان تتابع الدوري الانجليزي: أرتيتا يبقي المجال مفتوحا لعودة أوزيل والغندوزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ترك المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الإثنين الباب مفتوحا أمام عودة الألماني مسعود أوزيل والفرنسي ماتيو الغندوزي لأداء دور في تشكيلة فريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، بعد تراجع كبير في الآونة الأخيرة.
ويغيب الغندوزي عن "المدفعجية" منذ دخوله في مشادة مع مواطنه نيل موباي لاعب برايتون خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري الممتاز الشهر الماضي (خسرها أرسنال 1-2)، على إثر تدخل قوي من موباي تسبب بإصابة بالغة لحارس أرسنال الألماني بيرند لينو.
أما أوزيل، فلم يدافع عن ألوان الفريق منذ استئناف الدوري في حزيران/يونيو بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
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