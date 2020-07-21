شكرا لقرائتكم محمد بركات: حسن شحاته توهم أني أتهرب من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد بركات نجم الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الأول حاليا، عن حزنه لعدم تحقيق انجازات مع منتخب مصر بحجم ما حققه مع المنتخب موضحا أنه كان يتمنى أن يقدم لمنتخب مصر أضعاف ما قدمه حيث فاز معه ببطولة أمم افريقيا 2006 لكنه لم يشارك فى بطولتى 2008 و2010.

وكشف بركات في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، سبب الغياب عن البطولتين قائلا: "ولاد الحلال" نجحوا فى الوقيعة بينه وبين حسن شحاتة مدرب المنتخب الوطنى حينئذ حيث قالوا له أن بركات يتهرب من المنتخب ويجيد مع الأهلى فى مركز الظهير الأيمن".

وتابع الزئبقي: "لعبت مع الأهلى فى مركز الظهير الأيمن وكنت دائما سبب فوز الأهلى فى هذه الفترة، وهو ما رسخ عند حسن شحاتة فكرة أننى أتهرب من المنتخب لذا تم استبعادي"

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وختم مدير المنتخب الوطني: "هناك أكثر من لاعب يجيد فى نفس مركزه وهم الأحق باللعب فى هذا المركز".

وحصد جميع الألقاب مع الأهلي فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

كما حصل محمد بركات على ألقاب عديدة خلال وجوده بالملاعب أبرزها الزئبقي نظرا لسرعاته الكبيرة ونجاحه في اختراق دفاعات الخصوم من على الأجناب والعمق مستغلا تلك السرعة، فضلا عن لقب ملك الحركات نظرا لامتلاكه مهارات كبيرة وقدراته على التلاعب بالخصوم، كما يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) عام 2005، كما انضم الزئبقي للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006.