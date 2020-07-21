شكرا لقرائتكم محمد بركات: رفضت العمل بالأهلي في عهد محمود طاهر لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، أنه تلقى عرضا من النادى الاهلى فى عهد محمود طاهر رئيس النادى السابق للعمل فى لجنة التعاقدات عن طريق علاء عبد الصادق.

وأوضح الزئبقي، أنه اعتذر حينئذ بسبب ارتباطه بعقد مع إحدى القنوات الفضائية وعمله فى مجال الاعلام، مشددا فى نفس الوقت على أنه ليس له اى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال بركات فى تصريحات تليفزيونية، أنه يحترم جماهير الاسماعيلى بشدة ورحل عن الدراويش لأسباب مالية بسبب ضائقة مالية كبيرة ولم ينتقل للأهلى مباشرة وهو ما يجعل علاقته مميزة بجماهير الدراويش لأنه أخلص لهم وحصل معهم على بطولة الدورى.

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وحصد جميع الألقاب مع الأهلي فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

كما حصل محمد بركات على ألقاب عديدة خلال وجوده بالملاعب أبرزها الزئبقي نظرا لسرعاته الكبيرة ونجاحه في اختراق دفاعات الخصوم من على الأجناب والعمق مستغلا تلك السرعة، فضلا عن لقب ملك الحركات نظرا لامتلاكه مهارات كبيرة وقدراته على التلاعب بالخصوم، كما يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) عام 2005، كما انضم الزئبقي للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006.