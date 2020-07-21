شكرا لقرائتكم أحمد عبد الغني: سأتولى تدريب منتخب مصر يوما ما.. والدفاع أسهل خطط التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن قناعاته الشخصية دفعته ببداية التدريب في الدرجات الأدنى. وقال عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية : "بدأت التدريب بالدرجات الأدنى لاكتساب الخبرات التدريبية، وليس شرطا أن تكون مدربا كبيرا مثلما كنت لاعبا مميزا". وأكمل : "أعمل كمدير فني منذ 6 سنوات، وأرفض منصب الرجل الثاني في أي نادي بخلاف حرس الحدود". وأكد أحمد عبد الغني، أنه يحب الكرة الهجومية في إسلوبه التدريبي. Advertisements وقال : "أعشق الكرة الهجومية، وأشهل شئ في كرة القدم هو الدفاع، لكن الأهم التوازن بين الإثنين، وأن يكون كل اللاعبين يمتلكون القدرة على استلام الكرات". وأكمل : "سأكون مدربا لمنتخب مصر يوما ما". وأتم: "دلوقتي كل المباريات بتتذاع، ومن السهل أن يعرفني الجميع ويتحدثوا عني مثلما حدث وانا لاعب في حرس الحدود".

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