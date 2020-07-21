شكرا لقرائتكم محمد بركات يختار التشكيل الأفضل للكرة المصرية ويتجاهل صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار بركات نجم الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الأول حاليا، أفضل تشكيل في الكرة المصرية من وجهة نظره.

وجاء تشكيل بركات كالتالي:

حراسة المرمى: ثابت البطل

خط الدفاع: إبراهيم حسن، مصطفى يونس، إبراهيم يوسف، ربيع ياسين

خط الوسط: حمادة عبد اللطيف، شطة، حسن شحاتة، مختار مختار

خط الهجوم: محمود الخطيب، حسام حسن

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وقال بركات، في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، أنه تعمد عدم وضع صلاح في التشكيل، لأنه اختار التشكيل من خارج جيله والجيل التالي له.

وأوضح بركات أن صلاح يمثل قوة كبيرة جدا لمنتخب مصر، واضافة قوية للكرة المصرية عبر تاريخها.

وختم الزئبقي، أن أفضل لاعب أجنبي لعب بجواره هو باتيستوتا

وحصد جميع الألقاب مع الأهلي فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

كما حصل محمد بركات على ألقاب عديدة خلال وجوده بالملاعب أبرزها الزئبقي نظرا لسرعاته الكبيرة ونجاحه في اختراق دفاعات الخصوم من على الأجناب والعمق مستغلا تلك السرعة، فضلا عن لقب ملك الحركات نظرا لامتلاكه مهارات كبيرة وقدراته على التلاعب بالخصوم، كما يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) عام 2005، كما انضم الزئبقي للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006.