شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لأبورجيلة: بعض قدامى الزمالك من ورق.. ولم يساند النادي أحداً منهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاتب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على محمود أبورجيلة نجم الفريق الأبيض السابق، لذكره رموز النادي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك.

وقال مرتضى منصور في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ألوم على محمد أبورجيلة ذكر رموز الزمالك لمدة ربع ساعة".

وأوضح:" أين هم رموز النادي؟، هم رموز من ورق، لا يساند النادي أحداً منهم ولا يدافع أي منهم عن ملف نادي القرن".

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وأضاف:" ملف نادي القرن لم يدخلني الجنة وليس من أجل مصلحة شخصية لي ولكنه دفاعاً عن حقوق ملايين من جماهير النادي، لذا كنت أتمنى مساندة من الرموز ولكنه لم يحدث".

تابع: "الرموز من ورق يا كابتن أبو رجيلة والرمز ميسيبش ناديه وفين اولاد النادي، الحقد مالى قلوب الرموز، متسائلا: هي قضية نادي القرن قضيني انا الشخصية ولا قضية الزمالك؟ فين رموز الزمالك مستخبيين فين؟ وهو الزمالك لما يكسب نعمل كومنتات ونتفشخر!"، قائلا: "ولاد النادي يبقوا تحت جزمة النادي زي ما احنا تحت جزمة النادي وده نادينا وبندافع عن قضاياه".