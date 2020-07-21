شكرا لقرائتكم أحمد عبد الغني: لا اعترف بتصنيف الكاف والزمالك بطل القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، ونجم حرس الحدود الأسبق أن قناعاته الشخصية هو أن الزمالك بطل القرن الإفريقي.
وقال عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك هو الأكثر حصولا للألقاب في القرن العشرين وقناعتي الشخصية أنه هو بطل القرن الأفريقي".
وأكمل: "لا أعترف بتصنيف الاتحاد الأفريقي لبطل القرن الأفريقي والزمالك الأحق باللقب".
أشار المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن حسام حسن ومتعب وعمرو زكي هم الأفضل في تاريخ مصر موضحا أنه لا يوجد مهاجم قوي حاليا على الساحة".
وأكمل: "مصطفى محمد يملك القدرة على أن يكون الأفضل في مصر ولكن حاليا لا يوجد مهاجم بارز".
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