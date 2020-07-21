شكرا لقرائتكم محمد بركات: المنتخب تضرر من استبعاد لاعبي بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات نجم الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الأول حاليا، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يقبل التدخل في اختصاصاته ومهامه موضحا أنه لو تواجد الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 لم يكن سيوافق على عودة عمرو وردة للفريق بعد اتخاذ قرار باستبعاده.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء: "أؤكد على لسان حسام البدري أن عمرو وردة لم يكن ليعود مرة أخرى إلى منتخب مصر، حتى لو طلب منا رئيس اتحاد الكرة إعادة وردة، كنا سنطلب منه أن يخرج أمام وسائل الإعلام ليعلن ذلك، لأن الجهاز الفني هو من يتحمل مسؤولية كل شيء في النهاية"

وعن أزمة المنتخب مع بيراميدز قال الزئبقي: "المنتخب تضرر من استبعاد 7 لاعبين من فريق كبير بحجم بيراميدز المنافس للأهلي والزمالك بسبب سوء تفاهم، موضحا أن مصلحة منتخب مصر فوق الجميع".

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وحصد جميع الألقاب مع الأهلي فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

كما حصل محمد بركات على ألقاب عديدة خلال وجوده بالملاعب أبرزها الزئبقي نظرا لسرعاته الكبيرة ونجاحه في اختراق دفاعات الخصوم من على الأجناب والعمق مستغلا تلك السرعة، فضلا عن لقب ملك الحركات نظرا لامتلاكه مهارات كبيرة وقدراته على التلاعب بالخصوم، كما يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) عام 2005، كما انضم الزئبقي للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006.