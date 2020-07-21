شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: سأشجع الأهلى حال خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك الأسبق إنه سيشجع الأهلى حال خروج الفريق الأبيض من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث عبد الحميد خلال حواره لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1 عن كارتيرون المدير الفني للزمالك قائلا:" التقييم الحقيقى لكارتيرون في دوري الموسم المقبل".

أضاف دونجا عن صديقه جمال حمزق قائلا :"جمال حمزة كان لا يحب التدريب وكان يقولى الكرة مش بالتمرين ولو التزم جمال حمزة لكان له شأن آخر في كرة القدم" موضحا أن فينجادا من أفضل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأبيض".

وواصل:" "حزين للغاية بسبب حالة الاحتقان الكبيرة بين جماهير الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة، حيث اصبح هناك تجاوز من جمهور الناديين عبر مواقع التواصل الإجتماعي"ّ.

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واختتم:" دلوقتي أي حد بيتشتم، لمجرد أنه بيقول رأي ليس على هوى جمهور أي فريق وسعيد للغاية بتطبيق قانون على المتجاوزين والمتنمرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن أتمنى أن يتم تفعيله".