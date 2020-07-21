شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع الاسماعلي على تأجيل ضم باهر المحمدي للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في الاسماعيلي على تأجيل ضم باهر المحمدي للموسم المقبل ،في ظل وجود رفض داخل الشارع الاسمعلاوي لرحيل قائد الدروايش هذا الموسم وبالتحديد للنادي الأهلي، وعادت العلاقات بين ادارتي الأهلي والاسماعيلي لطبيعتها منذ ابرام صفقة محمود متولي الموسم الماضي، والتي عقد الطرفان على هامشها اتفاقا حول تعزيز سبل التعاون بينهما على كافة المستويات وخاصة على مستوي بيع وشراء اللاعبين.

وطلب مسئولو الاسماعيلي من الأهلي وبالتحديد ابراهيم عثمان من محمود الخطيب تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل خاصة وان النادي مقبل علي الانتخابات التكميلية في شهر اكتوبر المقبل والانتخابات العادية السنة القادمة، مؤكدا له ان بيع باهر المحمدي للأهلي سيؤثر على موقفه بالسلب في الانتخابات.

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وتفهم مسئولو الأهلي موقف ادارة الاسماعيلي حيث تم الاتفاق على عدم بيع اللاعب للزمالك بالتحديد، على أن يتم اعارته خارجيا لمدة موسم على ان يعود بعدها لصفوف الأهلي.

من جانبنه وأوضح تامر النحاس وكيل اللاعب أن عقد باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ممتد لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري قائلا: "إدارة الدراويش ترغب في بيع باهر المحمدي خارجيا بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الأندية المصرية وباهر المحمدي لا يساوي 200 مليون جنيه وهذا الرقم مبالغ فيه".

وأشار تامر النحاس إن العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي غير مرضٍ تماما، قائلا: "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدروايش ترغب في مقابل مادي أكبر و أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيأ و باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".