شكرا لقرائتكم محمد بركات: الزمالك حقه يطالب بلقب نادي القرن حتى لو بعد 100 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث محمد بركات نجم الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الأول حاليا، عن سبب إعتزاله المبكر لكرة القدم مع الأهل، موضحا أنه اعتزل للحفاظ على اسمه بعدما شعر أنه غير قادر على مزيد من العطاء وأن هذه هي سنة الحياة.
وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء: "عندما اعتزلت لم يتقبل الجمهور ذلك، وقالوا إن مستواي مازال جيدا وأحرز الأهداف، ولكني كنت ذكيًا في الملعب وأشغل عقلي كثيرًا، وفي هذه الفترة شعرت انني أقف كثيرًا في الملعب وتفكيري مشتت، بجانب تأخر الاستشفاء من أي إصابة".
وتعليقا على أزمة لقب القرن قال الزئبقي: " الزمالك من حقه يدوّر على حقه في مسألة نادي القرن بعد 20 سنة، ولو بعد 100 سنة لو شايف إن ده حقه، لكن أهم حاجة الموضوع يحصل من غير تعصب ودون التعرض للأهلي بكل احترام".
وحصد جميع الألقاب مع الأهلي فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.
كما حصل محمد بركات على ألقاب عديدة خلال وجوده بالملاعب أبرزها الزئبقي نظرا لسرعاته الكبيرة ونجاحه في اختراق دفاعات الخصوم من على الأجناب والعمق مستغلا تلك السرعة، فضلا عن لقب ملك الحركات نظرا لامتلاكه مهارات كبيرة وقدراته على التلاعب بالخصوم، كما يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) عام 2005، كما انضم الزئبقي للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006.
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