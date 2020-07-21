شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستغل تواجد مصر المقاصة بالاسماعيلية لستدراجه في وديتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تواجد فريق مصر المقاصة بالاسماعيلية لإقامة معسكر مغلق للإتفاق معه على إقامة مباراتين وديتين الأولى فى 26 يوليو الجارى والثانية فى 29 من نفس الشهر ضمن خطة إستعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ويعتزم جوميزخوض ودية نادى مصر والمقرر لها غدًا الثلاثاء بفريقين مختلفين لمنح الفرصة لأكبر عدد من لاعبى الدراويش للمشاركة فى اللقاء الودى الثانى للفريق الأصفر عقب ودية أسوان استعدادًا لعودة بطولة الدوري .

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم: محمد مجدى حارس مرمى ، محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن، الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف أمامهم .. محمد صادق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، الهجوم.. حازم مرسى، قبل أن يشارك فى الشوط الثانى ، مصطفى فارس ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم فى الدفاع ، مدحت فقوسة ، محمد الضرف ، محمد بيومى ، عمر الوحش فى الوسط ، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.

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وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.