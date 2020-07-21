شكرا لقرائتكم رئيس لجنة الأندية بالكاف يكشف كواليس تغير نظام نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد كونستانت عماري رئيس لجنة الأندية في الكاف، أن الاجتماع الذي اقيم لم يتم اتخاذ اي قرار خلاله، وقال عماري في تصريحات تلفزيونية :" لم نتخذ اي قرار في اجتماع الاندية، وكل ما يكتب عن وجود قرار يخص نظام نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ليس له اساس من الصحة".
وتابع كل التقارير الذي تحدثت عن وجود قرارات تخص التنظيم أو استضافة أحد منهم للنصف او النهائي دوري الابطال غير صحيحة.
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى تواصل مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من أجل الاستفسار عن مواعيد مواجهتى الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد قرار الكاف بإقامة نصف نصف النهائى بالنظام القديم وهو نظام الذهاب والإياب بدلا من المباراة الفاصلة، وأوضح المصدر لـ "الخليج 365" أن الكاف أشار للزمالك إلى أن مباراة الذهاب ستكون يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل، فى المغرب، على أن يكون لقاء الإياب يوم 2 أكتوبر القادم، فى القاهرة، مع إقامة النهائى يوم 10 من نفس الشهر.
وتراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة، حيث من المقرر، أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.
وقال موقع " le 360 " المغربى أن الكاف قرر ألغاء القرار السابق القاضى بإجراء مباريات نصف نهائى دورى الأبطال بنظام "المباراة الفاصلة"، على أن تقام شهر سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب كما كان معمولا به فى النسخ الماضية .
وأشارت الموقع المغربى إلى أن الإجتماع الذى يجرى حاليا من طرف لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقى، يعرف ضغط الاتحاد المصرى لتنظيم مباراتى النصف ونهائى دورى الأبطال بمصر، مؤكدا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف فوزى لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذى طلب بإيجاد حل آخر وعدم قبول خوض الأدوار النهائية بمصر وكانت الكاميرون، قد اعتذرت عن عدم استضافة باقى مباريات دورى الأبطال، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكشف مسئولو الزمالك عن جاهزية الفريق لخوض منافسات نصف النهائى الأفريقى بأى صورة وأى شكل وإن الفريق حاليا يخوض استعداداته بقوة لمواجهة الرجاء المغربى حتى يكون الفريق جاهزًا فى الموعد لمواصلة السعى نحو الوصول لنهائى البطولة الأفريقية التى يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق لقبها الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002.
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