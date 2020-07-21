شكرا لقرائتكم رئيس لجنة الأندية بالكاف يكشف كواليس تغير نظام نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كونستانت عماري رئيس لجنة الأندية في الكاف، أن الاجتماع الذي اقيم لم يتم اتخاذ اي قرار خلاله، وقال عماري في تصريحات تلفزيونية :" لم نتخذ اي قرار في اجتماع الاندية، وكل ما يكتب عن وجود قرار يخص نظام نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ليس له اساس من الصحة".

وتابع كل التقارير الذي تحدثت عن وجود قرارات تخص التنظيم أو استضافة أحد منهم للنصف او النهائي دوري الابطال غير صحيحة.