شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه: بركات كان لاعبا عظيما خاصة في النهائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، سعادته بالعمل مع محمد بركات، مؤكدًا أنه من اللاعبين المميزين والعظماء، قائلا: "بركات كان لاعبًا عظيمًا وشخصية قديرة جدًا، وموهبة كبيرة في كرة القدم، وساعدنا كثيرًا في الفوز بمباريات مهمة".

وأضاف جوزيه في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء: "بركات من أقرب اللاعبين إلى قلبي وشخصيتي، وكنا متفاهمين جدًا، هناك لحظات كثيرة لا تنسى مع بركات، خاصةً في المباريات النهائية والمهمة".

وختم جوزيه: "عندما كنا نواجه الإسماعيلي وسجل هدف في أحد المباريات، كانت هناك استراتيجية معينة في اللعب، وكان هو عاملا أساسيا في هذه الاستراتيجية، بركات من اللاعبين الذين كانوا ينفذون التعليمات 100%".

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وحصد جميع الألقاب مع الأهلي فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

كما حصل محمد بركات على ألقاب عديدة خلال وجوده بالملاعب أبرزها الزئبقي نظرا لسرعاته الكبيرة ونجاحه في اختراق دفاعات الخصوم من على الأجناب والعمق مستغلا تلك السرعة، فضلا عن لقب ملك الحركات نظرا لامتلاكه مهارات كبيرة وقدراته على التلاعب بالخصوم، كما يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) عام 2005، كما انضم الزئبقي للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006.