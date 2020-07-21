فتح المجال لعودة أوزيل وغندوزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترك الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، الباب مفتوحاً أمام عودة الألماني مسعود أوزيل، والفرنسي ماتيو غندوزي، لأداء دور في تشكيلة الفريق، بعد تراجع كبير في الآونة الأخيرة.وفي تصريحات للصحفيين، الاثنين، تطرق أرتيتا بشكل غير مباشر إلى وضع اللاعبَين، من زاوية الحديث عن لاعب آخر عانى في الأشهر الماضية، هو السويسري جرانيت تشاكا.

وقال أرتيتا: «التحدي مع جرانيت كان إقناعه بوجود مكان له هنا.