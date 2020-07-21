الليبي التاجوري يحرم إنتر ميامي من بلوغ ثمن الدوري الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرم مهاجم نيويورك سيتي الدولي الليبي إسماعيل التاجوري فريق إنتر ميامي المملوك لنجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام من بلوغ ثمن نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين «إم إل إس» بتسجيله هدف الفوز 1-صفر في مباراتهما في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل التاجوري، المولود في سويسرا، الهدف الوحيد في الدقيقة 64 إثر تمريرة من الروماني ألكسندرو ميتريتا كاسراً مصيدة التسلل قبل أن يسدد في مرمى الحارس لويس روبليس.

وأبقى التاجوري على آمال فريقه في بلوغ الأدوار الإقصائية كصاحب أفضل مركز ثالث، حيث حقق الفوز الأول بعد هزيمتين متتاليتين، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف شيكاغو فاير الثالث من مباراتين وبفارق ثلاث نقاط خلف أورلاندو سيتي وفيلادلفيا يونيون المتصدرين من مباراتين وصاحبي البطاقتين الأوليين إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل، مني إنتر ميامي بخسارته الثالثة على التوالي وودع مشاركته الأولى بالدوري في المركز الأخير.

وحصل بيكهام بعد انتقاله إلى نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي إثر التحاقه بالدوري الأمريكي في 2007، على امتياز تأسيس فريق في ميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 25 مليون دولار أمريكي بدلًا من 150 مليوناً قيمة رسم الحصول على رخصة حالياً.

وبعد توقف لأربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بعد إقامة مرحلتين فقط، عاود الدوري الأمريكي نشاطه في الثامن من يوليو الحالي في أورلاندو بنظام مشابه لنهائيات كأس العالم من خلال توزيع الفرق المشاركة على ست مجموعات من أربعة فرق يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة وأربعة فرق صاحبة أفضل مركز ثالث إلى الدور ثمن النهائي الذي يقام بنظام الإقصاء المباشر.