البوسنة مرشحة للإعداد الخارجي.. بينتو يصل غداً والمنتخب يبدأ معسكره الأربعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



يصل صباح الثلاثاء الكولومبي بينتو، المدير الفني للمنتخب الوطني، من أجل بدء رحلته مع «الأبيض» التي سيتولى فيها تكملة رحلة منتخبنا إلى تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني عقب وصوله اجتماعاً مع لجنة المنتخبات لوضع الخطوط الأساسية لبرنامج الإعداد، وتحديد هوية الجهاز الفني المساعد، بعدما تم الاتفاق على أن يكون فريق العمل من مساعد مدرب، ومدرب للحراس، ومدرب للإعداد البدني، إلى جانب المصري محمود فايز.

وتم تعيين سليم عبد الرحمن مساعداً ضمن الكادر الفني، كما يتوقع أن يتم تكليف حسن العبدولي ضمن الجهاز المساعد، وهذا ما سيتضح أكثر في الساعات المقبلة.

ويدخل المنتخب بداية من الأربعاء، معسكراً إعدادياً مغلقاً في مدينة العين، بمشاركة القائمة التي اختارها المدرب سليم عبد الرحمن، وتتكون من 36 لاعباً، أبرزهم الثلاثي «المجنس» فابيو ليما، وكايو وسيباستيان تيجالي.

وحرص المسؤولون في لجنة المنتخبات والجهاز الإداري المشرف على «الأبيض» بقيادة «المستشار» محمد عبيد حماد، على تأمين خضوع اللاعبين لفحوص واختبارات فيروس كورونا، وعدم تأخرهم عن الحضور منذ اليوم الأول لمعسكر الإعداد.

وسيعمل المدير الفني الجديد الذي يخوض تجربته التدريبية الأولى عربياً وخليجياً، على تقليص قائمة الاختيارات من أجل التركيز على العناصر التي سيعوّل عليها في التصفيات، خاصة أن الوقت لا يمنح المدرب الجديد «ترف» التجارب وتوسعة الخيارات.

وتشير التوقعات إلى أن البوسنة قد تكون وجهة المنتخب الوطني، لخوض معسكر الإعداد الخارجي، خاصة في ظل الصعوبات التي تتعلق بالسفر إلى بعض الدول، والشروط الصحية التي باتت حجر عثرة، إضافة إلى بعض المحاذير التي تضع بعض الدول في دائرة الأكثر خطورة على مستوى الإصابات بجائحة «كوفيد ـ 19».

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام الأردن وطاجيكستان يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، كأولى التجارب التي سيخضع لها منتخبنا قبل العودة إلى مسرح منافسات التصفيات المونديالية في أكتوبر المقبل.