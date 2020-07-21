محمد بن زايد يدعم «الأبطال المتضامنون في المدارس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 25 مليون دولار دعماً لبرنامج «الأبطال المتضامنون في المدارس» - الذي يعد من أكبر المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الدمج في مجال التعليم ومشاركة الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية مع زملائهم في المدارس - وذلك بهدف التوسع العالمي في مجال الدمج ليشمل ست دول أخرى هي.. مصر والأرجنتين والهند وباكستان ورومانيا ورواندا تحت إشراف الأولمبياد الخاص الدولي.

وأعلن الأولمبياد الخاص الدولي أمس المرحلة التالية من التوسع العالمي للبرنامج الذي بلغ أكثر من 10 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية وصداه العالمي في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وقدم الدكتور تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال: «لا شك أن لرؤيته الحكيمة ودعمه اللامحدود دوراً محورياً في تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم وإبراز قدراتهم ومهاراتهم حتى يكونوا نماذج تحتذى في سبيل التخلص من الحواجز التي تفرق بين البشر وإنهاء التمييز الذي يتعرض له ذوو التحديات الذهنية».

وإضافة إلى منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكدت دولة الإمارات التزامها وحرصها على تطبيق البرنامج ضمن جميع المدارس الحكومية في الدولة خلال السنوات المقبلة، لتكون الدولة الأولى في تحقيق هذا الالتزام على المستوى الدولي.

وقال يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.. «تجمع ما بين الإمارات والأولمبياد الخاص رؤية مشتركة لعالمٍ خالٍ من التمييز تجاه أصحاب الهمم.. وقد أسهمت استضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية ــ أبوظبي 2019 في تأكيد التزامنا ببناء مجتمع يضمن الاحترام والتقدير للناس من جميع الثقافات والقدرات، والاحتفاء بهم.

وتعد فئة الشباب من ذوي التحديات الذهنية من أكثر الفئات التي تتعرض للحرمان والابتعاد عن أنظمة التعليم في العالم.. حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو 65 مليون طفل لا يستفيدون من أي برنامج تعليمي على الإطلاق في عمر المرحلة الابتدائية.