إنصاف آسيوي لخليل الزياني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



فاز المدرب السعودي خليل الزياني بلقب أفضل مدرب في تاريخ كأس آسيا؛ بعدما اكتسح التصويت الذي أطلقه موقع الاتحاد الآسيوي لمدة أسبوع.

وحاز الزياني الفائز بكأس آسيا 1984 مع الأخضر 77٪ من الأصوات البالغ عددها 26500 صوت، وحل البرازيلي جورفان فيريرا الفائز مع العراق بنسخة 2007 ثانياً بـ10٪.

وأثنى موقع الاتحاد القاري على مسيرة الزياني عندما أصبح الأخير أول مدرب يحقق مع الصقور الخضر الكأس الآسيوية في سنغافورة 1984، إضافة إلى قيادته المنتخب لأولمبياد لوس أنجلوس بنفس العام، كما حقق إنجازات مشهودة مع ناديه الاتفاق؛ أبرزها الفوز بالدوري من دون هزيمة عام 1983.