شوكوروف في الشارقة بعد رحلة ماراثونية امتدت 4 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



وصل المحترف الأوزبكي شوكوروف محور نادي الشارقة إلى الدولة في السادسة من مساء الاثنين؛ بعد رحلة طيران ماراثونية امتدت 4 أيام بالتمام والكمال من العاصمة الأوزبكية إلى مطار دبي، وكانت الخطة الأولى أن يسافر اللاعب إلى بلده ثم إلى إسطنبول ومنها إلى باريس؛ لكن الخطوط الفرنسية رفضت الحجز؛ بحجة إجراءات كورونا، وظل اللاعب في مطار إسطنبول ترانزيت لمدة 48 ساعة، وصباح الاثنين غادر إلى بيروت ليصل إلى مطار دبي الدولي عبر طيران الإمارات بعد رحلة ماراثونية طويلة.

وكان في استقبال شوكوروف في مطار دبي عادل الحمادي المنسق الإعلامي السابق لنادي الشارقة، وفور وصول شوكوروف أعرب عن سعادته بعودة الحياة الرياضية، وقال: «كنت أتدرب بصفة يومية مع فريقي السابق بونيودكور الأوزبكي، لقد قضينا 4 أشهر عصيبة؛ حيث لم نعتد على مثل هذه الراحة الطويلة، وكلنا شوق للمباريات ولملاقاة زملائي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجمهورنا الوفي وشخصياً أنتظر اللحظة التي سأنضم فيها للفريق، ولعل سعادة الوصول إلى الإمارات جعلتني أنسى عناء الرحلة الماراثونية، وأضاف: سنعمل على تقديم الأفضل؛ لأننا سندخل الموسم الجديد ونحن أبطال للدوري وستكون مسؤوليتنا كبيرة أمام جمهورنا وستكون المحافظة على البقاء في القمة الحافز الأكبر من أجل التفوق.

وعلى خط متصل، انتظم الثنائي البرازيلي إيجور وكايو في تدريبات الفريق اعتباراً من يوم الأحد؛ بعد أن اجتازا الفحوص الطبية الخاصة باللاعبين وشاركا في تدريبات الكرة واللياقة البدنية.

ويذكر أن جماهير الشارقة كانت أبدت قلقاً إثر انتشار خبر على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بتعرض اللاعب إيجور كورنادو لحادث سيارة؛ لكن الأمر كان عبارة عن حادث بسيط، ولم يصب اللاعب بأي أذى.