اتحاد المصارعة والجودو ينظم دورة في التدريب الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الامارات للمصارعة والجودو أيام الخميس، والجمعة، والسبت، الدورة التدريبية الأولى في التدريب الرياضي عن بعد، والتي يحاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور عاطف علي عبد المتجلي، رئيس الاتحاد المصري للثقافة البدنية، وقد أعلنت السكرتارية الفنية بالاتحاد فتح باب الاشتراك لجميع العاملين في مجال الجودو والراغبين في المشاركة في الدورة.

وتستمر الدورة على مدار ثلاثة أيام حول تدريب الجودو الحديث بين ما هو كائن، وما يجب أن يكون، وآليات تطوير منظومة تدريب الجودو الحديث لإعداد اللاعب الدولي، والميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي، وسيكون، الأربعاء، آخر موعد للتسجيل، وسيتم تقديم شهادات معتمدة من اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو لكل المشاركين.

ويتمتع المحاضر الدكتور عبدالمتجلي بخبرة واسعة في مجالات التخطيط والتنظيم للحصص التدريبية وفلسفة التدريب وبناء شخصية المدرب، وأدواره ومراحل النمو والتطوير لمختلف الفئات العمرية والتغيرات الفسيولوجية والذهنية التي تطرأ على اللاعبين، وسبل وطرق الوقاية من الإصابات، إضافة إلى التحليل المهاري وتطوير تدريب المهارة والإعداد البدني.