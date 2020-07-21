الأندية الصينية تدخل عزلاً لمدة 70 يوماً استعداداً لاستئناف الدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل أفراد أندية كرة القدم الصينية، الاثنين، في عزلة ستستمر أكثر من شهرين في مدينتين مختلفتين، تحضيراً لاستئناف الدوري المحلي اعتباراً من السبت، خلف أبواب موصدة، وفق بروتوكول صحي صارم، بعد تأجيل انطلاقه خمسة أشهر بسبب فيروس كورنا المستجد.

وتم تقسيم الأندية الـ16 في الدرجة الأولى إلى مجموعتين، إحداهما في داليان (شمال شرق)، والثانية في سوجو القريبة من شنجهاي (شرق).

وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين للفترة المقبلة التي ستمتد 70 يوماً، حيث سيلزمون البقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات، أو الحصص التدريبية.

وكجزء من الإجراءات المتخذة لخلق «فقاعة» آمنة، لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين.

وقال كي جون، المسؤول في رابطة الدوري عن قسم السيطرة على الفيروس، لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، إن «إجراءاتنا للحؤول دون تفشي الفيروس صارمة جداً، وكل من يخالفها سيتم استبعاده من الدوري لهذا الموسم».

وتابع «على الفرق واللاعبين ألا يتوقعوا غرامة مالية فقط، أو الإيقاف في حال مخالفاتهم».

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في الصين في فبراير/ شباط الماضي، لكنه أرجئ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي انطلاق الموسم، السبت، تقام مباراة بين حامل اللقب جوانغجو ايفرجراندي الذي يدربه الايطالي فابيو كانافارو، مع حامل لقب الكأس شنجهاي شينخوا في داليان، وأخرى بين ووهان زال، وكينجداو هوانجاي في سوجو.

ووقع الاختيار على زال للعب في اليوم الأول من الموسم كلفتة رمزية للمدينة التي كانت البؤرة الأساسية لتفشي «كوفيد-19» في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووضع سكانها في الحجر وسط إقفال تام صارم لمدة 76 يوماً.

وقد ودعت جماهير ووهان زال الفريق بإشعال الشماريخ، حيث وصل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني إلى الفندق، السبت، قبل أن يباشروا التمارين في اليوم التالي بعدما خضعوا لفحوص كشف «كوفيد-19» جاءت نتيجة جميعها سلبية، وفق ما أعلن النادي.

وقال المدرب الإسباني للفريق خوسيه جونزاليس «نتمرن للموسم الجديد منذ يناير الفائت»، متابعاً «آمل في أن يجلب الفريق السعادة لجماهير ووهان الذين خرجوا من ظل الوباء».