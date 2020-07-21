مشجعو أولمبياكوس يتحدون حظر التجمعات للاحتفال باللقب الـ45



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدى الآلاف من مشجعي نادي أولمبياكوس اليوناني الحظر المفروض من قبل السلطات على التجمعات الكبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، للاحتفال الأحد باللقب الخامس والأربعين لفريقهم في الدوري المحلي لكرة القدم.

وخلف أبواب موصدة ومدرجات خالية، تغلب أولمبياكوس على أيك أثينا 3-2 في الجولة الأخيرة من الدور الفاصل الذي تحدد بموجبه هوية البطل والفرق المشاركة في المسابقتين القاريتين (يخوض كل فريق من أصل ستة تأهلت إلى الدور الفاصل 10 مباريات)، منهياً الموسم في الصدارة برصيد 91 نقطة، أمام باوك سالونيكا.

وأنهى أيك الذي يملك فرصة الثأر من أولمبياكوس حين يتواجه معه الأسبوع المقبل في نهائي مسابقة الكأس، الدوري في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، وتأهل إلى مسابقة «يوروبا ليغ» حيث يبدأ مشواره من الدور التمهيدي الثالث.

وبلقبه الأول منذ 2017 وخلافته لباوك على منصة التتويج، عزز أولمبياكوس رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب بفارق 25 لقباً عن باناثينايكوس الذي توج للمرة الأخيرة عام 2010.

وكان المدرب البرتغالي لأولمبياكوس بدرو مارتينيز «فخور للغاية برقمنا القياسي في الدوري. قدمنا موسماً جيداً. تهانينا للفريق»، متوقعاً «مواجهة مختلفة مع أيك في نهائي الكأس».