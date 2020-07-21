دورتموند يتعاقد مع الإنجليزي اليافع بلينجهام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ناديا بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وبرمنجهام سيتي المشارك في الدرجة الإنجليزية الأولى، تعاقد الأول مع اليافع الإنجليزي جود بلينجهام، آتياً من الثاني.

وأفاد وصيف بطل البوندسليجا في بيان، بأن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عاما ً،وقّع «عقداً طويل الأمد»، ومن المقرر أن يلتحق بفريقه الجديد اعتباراً من 30 يوليو/ تموز الجاري.

ولم يكشف أي من الناديين تفاصيل بشأن العقد، لكن التقارير الصحفية ترجح أن تكون قيمة الصفقة نحو 22 مليون يورو (25 مليون دولار).

ونقل بيان النادي الإنجليزي عن بلينجهام قوله: «لا أستطيع أن أشكر برمنجهام سيتي بما فيه الكفاية على ما فعلوه من أجلي، ليس في العام الماضي فقط، ولكن منذ سن السابعة».

وأضاف «أنا متحمس بشكل لا يصدق للانضمام إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا. الاتجاه الذي يسير عليه، ومساعدته في تحسين اللاعبين الشبان جعلا القرار سهلاً بالنسبة إلي وإلى عائلتي».

أما المدير الرياضي للنادي الألماني ميكايل تسورك، فرأى أن «لدى جود إمكانات هائلة، ونريد أن نساعده على التطور في الأعوام المقبلة».

وتابع «هو لاعب ذو قدرة عالية مذهلة مع الكرة، وبعيداً منها، ويعرف أيضاً بقدرته الذهنية العالية، نرى فيه تحسينا فورياً لفريقنا الأول، لكننا سنمنحه أيضاً الوقت للتأقلم مع هذا المستوى الأعلى» في البوندسليجا.

ويأمل بلينجهام أن يسير على خطى مواطنه جايدون سانشو، الذي استدعي الى المنتخب الإنجليزي عام 2018 على خلفية عروضه المميزة مع دورتموند.

وتشير التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة إلى احتمال رحيل شانشو (20 عاماً) عن الفريق الألماني للانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالأخص مانشستر يونايتد.

ونشر دورتموند عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو ترحيبياً باللاعب، شارك فيه لاعبون من الفريق الأول، وهم يؤدون أغنية لفريق «البيتلز» الإنجليزي الشهير بعنوان «هاي جود» (مرحباً جود).

وسبق لبلينجهام أن دافع عن ألوان المنتخب الإنجليزي لما دون 17 عاماً.

ونقل بيان برمنجهام عن رئيسه التنفيذي دونج رين قوله إن «جود لاعب شاب مذهل، يتمتع بالقدرة والتركيز والرغبة للتواجد في القمة. هو أيضاً شاب ناضج، متنوع، وذكي، يتصرف على أعلى مستوى احترافي على أرض الملعب وخارجه».

وتابع: «كان من مدعاة سرورنا أن نراه يتطور ويصبح اللاعب الذي هو عليه، وسيدون اسمه في تاريخ هذا النادي».

ويلعب بلينجهام في خط الوسط، وسجل مع فريقه السابق أربعة أهداف في 40 مباراة، كما مرر كرتين حاسمتين.

وأصبح بلينجهام في أغسطس/ آب الماضي، أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع برمنجهام، عن عمر 16 عاماً/ و38 يوماً.

وبحسب التقارير، سعى مانشستر يونايتد في يناير/ كانون الثاني الماضي، للحصول على توقيع اللاعب بعد العروض التي قدمها مع فريقه السابق.